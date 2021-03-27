Афганістан: через напади талібів загинули щонайменше 13 поліцейських

Повідомляється, що таліби атакували контрольно-пропускний пункт на шосе в провінції Гільменд
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Підтримай петицію за відставку начальника Генерального штабу – Головнокомандувача Збройних Сил України Хомчака Р. Б.розділ: Важливі новини, Війна, Усі новини
Начальник Генерального штабу – Головнокомандувач Збройних Сил України Хомчак Руслан Борисович призначений на посаду з порушенням Конституції України. Подання Міністра оборони України на призначення Хомчака Р.Б. на посаду начальника Генерального штабу – Головнокомандувача Збройних Сил України не було.читати
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