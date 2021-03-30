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Президент Афганістану заявив про готовність передати владу наступнику в разі дострокових виборів

Саміт відбувається в той час, коли Сполучені Штати та інші держави намагаються реанімувати мирний процес, наполягаючи на створенні нового перехідного уряду

дата публікації: 30-03-2021



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