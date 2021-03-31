У ЮНЕСКО засудили «системну репресивну політику» Росії в Криму – МЗС України

Також в заяві держави-члени ЮНЕСКО закликали Росію гарантувати безперешкодний доступ міжнародних механізмів у сфері захисту прав людини на територію Криму
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Середньомісячна заробітна плата члена наглядової ради Укрзалізниці складає 588 тисяч гривеньрозділ: Важливі новини, Суспільство і влада, Усі новини
Кабінет міністрів призначив колишнього народного депутата Сергія Лещенка членом наглядової ради акціонерного товариства «Українська залізниця». Середньомісячна заробітна плата члена наглядової ради «УЗ» складає 588 тисяч гривеньчитати
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