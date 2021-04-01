Експерти ООН звинуватили «ПВК Вагнера» ​​в порушеннях прав людини

Серед імовірних злочинів, про які йдеться – масові страти без належного судового розгляду, довільні затримання, тортури, викрадення, насильницьке переміщення цивільних осіб, напади на цивільні об’єкти і агресія проти співробітників гуманітарних організацій
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Українські депутати будуть отримувати більше 100 тисяч гривень в місяцьрозділ: Важливі новини, Суспільство і влада, Усі новини
З першого січня 2020 року депутатам підвищать зарплату в 2,5 рази. Про це повідомив екс-віце-прем’єр України Павло Розенко в соціальних мережахчитати
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