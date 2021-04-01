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Експерти ООН звинуватили «ПВК Вагнера» ​​в порушеннях прав людини

Серед імовірних злочинів, про які йдеться – масові страти без належного судового розгляду, довільні затримання, тортури, викрадення, насильницьке переміщення цивільних осіб, напади на цивільні об’єкти і агресія проти співробітників гуманітарних організацій

дата публікації: 01-04-2021



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