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У представництві президента за рік зібрали 36 фактів виступу російських артистів у Криму

Артистів можуть внести до Переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці України

дата публікації: 02-04-2021



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розділ: Важливі новини, Суспільство і влада, Усі новини

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