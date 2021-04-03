У Києві анонсували штрафи для роботодавців за порушення карантину в офісах

Від 5 квітня Київ посилює карантинні заходи через збільшення хворих на COVID-19, зокрема, зачиняють дитсадки, школи, громадський транспорт працюватиме по спецперепустках
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Хабарник, українофоб і просто придурок павло вовк знову став головою окружного адмінсуду Києварозділ: Важливі новини, Корупція, Усі новини
Раніше представники НАБУ та Генпрокуратури висували підозри низці суддів ОАСК, серед яких був і Павло Вовк, у систематичному втручанні в роботу інших судів, зокрема і Конституційного суду Україничитати
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