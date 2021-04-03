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У Києві анонсували штрафи для роботодавців за порушення карантину в офісах

Від 5 квітня Київ посилює карантинні заходи через збільшення хворих на COVID-19, зокрема, зачиняють дитсадки, школи, громадський транспорт працюватиме по спецперепустках

дата публікації: 03-04-2021



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