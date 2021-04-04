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Британія планує почати тестувати «коронавірусні паспорти», щоб відновити масові заходи

За даними уряду, 47 відсотків дорослого населення Сполученого Королівства вже отримали першу дозу вакцини від коронавірусу

дата публікації: 04-04-2021



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Портнов-Коломойський
Шахрай Коломойський забрехався: ні! ми з Портновим не дружимо, але… позавчора бачилися!!!
розділ: Бізнес, Важливі новини, Усі новини

В інтерв’ю програмі журналістських розслідувань, оприлюдненому в четвер, на питання журналістів, чи має А.Портнов якийсь стосунок до команди В.Зеленського, бізнесмен Коломойський відповів: “Ні, ніякого …. Як чорт від ладану”. Разом з тим бізнесмен зазначив, що сам він уже 20 років перебуває в добрих стосунках з А.Портновим, і додав, що остання зустріч з екс-заступником АП у нього відбулася за день до запису інтерв’ю.

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