Президент Сербії в прямому ефірі зробив щеплення китайською вакциною Sinopharm

Вучіч: я отримав вакцину, я почуваюся чудово. Дякую нашим чудовим медичним працівникам. Дякую нашим китайським друзям
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Служка бєні олександр дубінський подавав документи на отримання громадянства Румуніїрозділ: Важливі новини, Суспільство і влада, Усі новини
Журналісти-розслідувачі отримали документи, які підтверджують, що у грудні 2017 року олександр дубінський подав заявку на отримання громадянства Румунії. А Національне агентство з питань громадянства Румунії присвоїло йому персональний номерчитати
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