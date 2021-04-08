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Аеропорт у Дніпрі офіційно змінив назву

Місто Дніпропетровськ було перейменоване у Дніпро рішенням Верховної ради у 2016 році

дата публікації: 08-04-2021



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