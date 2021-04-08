Аеропорт у Дніпрі офіційно змінив назву

Місто Дніпропетровськ було перейменоване у Дніпро рішенням Верховної ради у 2016 році
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До відома прибічників ЗК-команди: убивця Лозінський купив зняття судимості і йде в депутатирозділ: Важливі новини, Корупція, Усі новини
Дніпровський районний суд міста Києва достроково зняв судимість з колишнього депутата Верховної Ради Віктора Лозінського, який був засуджений за вбивство жителя Кіровоградської області Валерія Олійника. За інформацією з достовірних джерел, Лозінський готується стати депутатом Верховної Ради України!!!!!читати
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