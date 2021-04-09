Home  /  Усі новини  /  Закон про виплату підприємцям «карантинних» 8 тисяч гривень набрав чинності

Закон про виплату підприємцям «карантинних» 8 тисяч гривень набрав чинності

Окрім гарантованої державою допомоги, ФОПи та наймані працівники зможуть додатково отримати виплати з місцевих бюджетів, якщо орган місцевого самоврядування ухвалить відповідне рішення

дата публікації: 09-04-2021



автор:


коментарі:

Domain Names, Domains, Hosting
your ads here
iPage
your ads here

новини поштою

введіть свою email адресу щоб підписатися і першими отримувати свіжі новини

Join 686 other subscribers

@Мережа Правди

Головне

Придурок ківа отримав в рило від ветерана війни
розділ: Важливі новини, Україна і українці, Усі новини

Одіозний народний депутат України від “Опозиційною платформи – За життя” ілля ківа спробував побити відвідувача ресторану в Києві. За деякими даними, він є ветераном АТО. Відзначається, що інцидент стався в закладі Мосс 22 січня близько 12:00

читати

Про видання

"Правда України" створена українцями і присвячена Україні та всім проблемам, які на жаль, зараз є в Україні. Кожен може опублікувати тут свої думки, статті, вірші, прозу, пісні, фото, відео.

Підтримайте нас, будь ласка: