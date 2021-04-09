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Britain’s Prince Philip Dies

Prince Philip, the Greek-born consort to Queen Elizabeth, Britain’s longest sitting monarch, has died at the age of 99. The Duke of Edinburgh is best remembered for his sense of duty to the queen, and also his sense of humor. Henry Ridgwell reports for VOA from London.

дата публікації: 09-04-2021



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