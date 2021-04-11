US Defense Secretary to Visit Israel, Germany, NATO Headquarters, UK

U.S. Defense Secretary Lloyd Austin will travel to Israel, Germany, NATO headquarters in Belgium and Britain starting on Saturday, the Pentagon said in a statement.“Secretary Austin will meet with his counterparts and other senior officials to discuss the importance of international defense relationships and reinforce the United States’ commitment to deterrence and defense, burden sharing, and enduring trans-Atlantic security,” said the statement released on Thursday.
…
У 2020 році генеральний директор “Укрпошти“ Ігор Смілянський призначив собі зарплату 1,9 млн гривен на місяць!розділ: Важливі новини, Корупція, Усі новини
Нещодавня заява гендиректора «Укрпошти» Ігоря Смілянського про те, що на початку 2019 року компанія «продовжить підвищувати зарплати своїм співробітникам, включаючи листонош та операторів відділень» та у разі вчасного виділення коштів з держбюджету «збереже існуючу мережу відділень» – обурила працівників поштових відділеньчитати
коментарі: