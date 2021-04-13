Міністр оборони РФ Шойгу каже, що Москва стягнула війська до західних кордонів через дії НАТО

Росія перекинула до західних кордонів свої війська і техніку у відповідь на «загрози з боку НАТО», заявив у вівторок міністр оборони Росії Сергій Шойгу. Як передає російська агенція «Інтерфакс», йдеться, зокрема, про дві армії та три з’єднання Повітряно-десантних віськ.

«Реагуючи на загрозливу для Росії військову діяльність Альянсу, ми вжили відповідних заходів», – пояснив Шойгу.

За його словами, США і НАТО нібито переміщують війська до кордонів європейської частини Росії і планують розмістити 40 тисяч військових і 15 тисяч одиниць озброєння і техніки, зокрема авіацію.

«Зараз американські війська перекидаються з континентальних частин Північної Америки через Атлантику до Європи. Йде переміщення військ в Європі до російських кордонів. Основні сили концентруються в Причорномор’ї і Балтійському регіоні», – сказав Шойгу.

Росія останніми тижнями активно нарощує військову присутність біля українських кордонів і в анексованому Криму. Росія, за даними розсдлідувачів, вже стягнула 80 тисяч військових до східного кордону з Україною та у Криму. Також розслідувачам вдалося зафіксувати великий табір російських військових у Воронезькій області, за 250 кілометрів від кордону з Україною.

30 березня головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак повідомив, що Росія під виглядом підготовки до стратегічних навчань «Запад-2021» стягує зі всієї території тактичні групи до східних кордонів України. У Кремлі заявили, що пересування російської армії територією Росії не повинне викликати занепокоєння інших країн, зокрема України.

Західні союзники України (США, ЄС, G7), а також НАТО, висловили їй свою підтримку.



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