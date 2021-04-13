Turkey Caught in Russia-Ukraine Tensions

With tensions escalating between Russia and Ukraine, Turkey is finding itself caught in the middle. Ankara — anxious to get Russian COVID vaccines and tourist revenue — faces a difficult choice as Kyiv seeks to purchase Turkish-made military drones. Dorian Jones reports from Istanbul.Produced by: Henry Hernandez
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Хороша міна при поганій грі: мене посадять, а я не боюся . Коломойський підтвердив розслідування ФБР США проти ньогорозділ: Важливі новини, Корупція, Усі новини
Громадянин Ізраїлю Ігор Коломойський підтвердив, що Федеральне бюро розслідувань Сполучених Штатів Америки здійснює розслідування щодо нього і його подільника Боголюбова, але він дуже сподівається, що воно нічим не завершиться, оскільки вважає, що нічого протизаконного в цьому житті він не робив. Адже кинути лохів українців, за філософією Коломойського-Боголюбова – це не злочин, а досягнення, достойне поваги!читати
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