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ВАКС арештував майно, вилучене під час обшуку у справі брата Вовка

За повідомленням, серед арештованого майна, зокрема, – антикваріат, документи на майно і великі обсяги готівки: понад 3,7 мільйона доларів, 840 тисяч євро, 20 тисяч фунтів, 230 тисяч гривень і 100 шекелів

дата публікації: 14-04-2021



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