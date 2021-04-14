Денісова заявила про погіршення стану здоров’я засудженої за «держзраду» пенсіонерки в Криму

За словами омбудсмена, керівництво і медпрацівники СІЗО Сімферополя в порушення міжнародних правил ігнорують будь-які прохання про надання необхідної медичної допомоги, що може привести до серйозних ускладнень зі здоров’ям
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Печерський райсуд Києва дозволив військовій прокуратурі вилучити у МЗС оригінал харківських угодрозділ: Важливі новини, Україна і українці, Усі новини
Печерський райсуд Києва дозволив військовій прокуратурі вилучити у МЗС оригінал Харківських угод про продовження на 25 років базування Чорноморського флоту …читати
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