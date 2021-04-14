Home  /  Усі новини  /  Денісова заявила про погіршення стану здоров’я засудженої за «держзраду» пенсіонерки в Криму

Денісова заявила про погіршення стану здоров’я засудженої за «держзраду» пенсіонерки в Криму

За словами омбудсмена, керівництво і медпрацівники СІЗО Сімферополя в порушення міжнародних правил ігнорують будь-які прохання про надання необхідної медичної допомоги, що може привести до серйозних ускладнень зі здоров’ям

дата публікації: 14-04-2021



автор:


коментарі:

Domain Names, Domains, Hosting
your ads here
iPage
your ads here

новини поштою

введіть свою email адресу щоб підписатися і першими отримувати свіжі новини

Join 686 other subscribers

@Мережа Правди

Головне

Печерський райсуд Києва дозволив військовій прокуратурі вилучити у МЗС оригінал харківських угод
розділ: Важливі новини, Україна і українці, Усі новини

Печерський райсуд Києва дозволив військовій прокуратурі вилучити у МЗС оригінал Харківських угод про продовження на 25 років базування Чорноморського флоту …

читати

Про видання

"Правда України" створена українцями і присвячена Україні та всім проблемам, які на жаль, зараз є в Україні. Кожен може опублікувати тут свої думки, статті, вірші, прозу, пісні, фото, відео.

Підтримайте нас, будь ласка: