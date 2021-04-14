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Посла Росії викликали до МЗС Швеції через розслідування кібератак

За даними шведської прокуратури, до зламів комп’ютерних систем причетне Головне управління Генштабу збройних сил Росії, а саме військова частина №26165 міністерства оборони

дата публікації: 14-04-2021



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розділ: Бізнес, Важливі новини, Усі новини

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