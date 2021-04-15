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Зеленський підписав закони, що посилюють відповідальність за порушення вимог пожежної безпеки

За даними пресслужби президента, протягом останніх п’яти років в Україні виникло більш як 352 тисячі пожеж, що завдали прямих збитків на понад шість мільярдів гривень

дата публікації: 15-04-2021



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розділ: Важливі новини, Війна, Усі новини

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