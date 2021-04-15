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Офіс президента анонсував засідання РНБО 15 квітня. На порядку денному Донбас і контрабанда

Офіс президента: члени Ради нацбезпеки розглянуть другий розширений пакет персональних санкцій щодо організаторів і виконавців контрабандних схем

дата публікації: 15-04-2021



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