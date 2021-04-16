US Allies Confirm Troop Withdrawal from Afghanistan

U.S. allies including Britain have announced they too will begin pulling their troops out of Afghanistan, following Washington’s announcement it intends to withdraw all American armed forces personnel by September 11 – the twentieth anniversary of the 9/11 terror attacks. Henry Ridgwell reports from London.Camera: Henry Ridgwell Produced by: Henry Ridgwell, Rod James
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Бендер Давид Арахамія за гроші хвалив Порошенка, а тепер просить мільйон доларів у Зеленськогорозділ: Важливі новини, Корупція, Усі новини
Давид Арахамія, який балотується в парламент від партії “Слуга народу” заявив, що зможе збільшити 1 мільйон доларів в 10 мільйонів, а якщо цього не станеться, то він піде у відставку!?!?! Він вважає українців ідіотами.читати
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