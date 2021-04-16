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US Allies Confirm Troop Withdrawal from Afghanistan

U.S. allies including Britain have announced they too will begin pulling their troops out of Afghanistan, following Washington’s announcement it intends to withdraw all American armed forces personnel by September 11 – the twentieth anniversary of the 9/11 terror attacks. Henry Ridgwell reports from London.Camera: Henry Ridgwell    Produced by: Henry Ridgwell, Rod James

дата публікації: 16-04-2021



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