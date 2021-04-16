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US Slaps Tough Sanctions on Russia for Election Meddling

The Biden administration on Thursday imposed tough sanctions targeting the Russian economy to punish the Kremlin for the SolarWinds cyberespionage campaign against the United States and efforts to influence the 2020 presidential election. White House correspondent Patsy Widakuswara has the story.

дата публікації: 16-04-2021



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