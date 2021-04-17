Концентрація російських військ біля кордону з Україною зараз є «значно меншою», ніж була в 2014 році, заявив колишній секретар Ради нацбезпеки й оборони
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Дегенерат медведчук и опзж ведут Украину к катастрофе, и остановить это может только его кастрациярозділ: Важливі новини, Суспільство і влада, Усі новини
При попустительстве зеленского, агентура обиженного карлика пукина превратила Украину в инструмент реализации своих геополитических интересов и спецопераций против цивилизованного мирачитати
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