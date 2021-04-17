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Чехія: російські спецслужби причетні до вибухів на артскладах 2014 року, в розшук оголошені «Петров і Боширов»

Існує обґрунтована підозра про причетність до тих вибухів працівників ГРУ. Через це з Чехії видворяють 18 працівників посольства Росії

дата публікації: 17-04-2021



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