Правозахисники подали позов до суду в Німеччині на оточення Кадирова

Позивачі звинувачують владу і військових Чечні в переслідуванні, незаконних арештах, тортурах, сексуальному насильстві й підбурюванні до вбивства щонайменше 150 людей у зв’язку з їхньою сексуальною орієнтацією, повідомила британська газета The Guardian
…
Матір все пам’ятає! До дня загибелі Героя України Ігоря Брановицького… Вічна Слава Героям!розділ: Важливі новини, Війна, Усі новини
Ніна Брановицька – матір Героя України, солдата 90-го окремого аеромобільного батальйону 81-ї ОАЕМБр із позивним «Натрій», Ігоря Брановицького. Вона живе надією на справедливість. Вона хоче, щоб убивство її сина в полоні визнали воєнним злочином і розслідували, як порушення Женевської конвенціїчитати
коментарі: