Welsh Company Gives New Life to Discarded PPE

A company in Wales has found a way to repurpose discarded personal protective equipment, or PPE, to help keep it out of landfills amid the coronavirus pandemic. VOA’s Arash Arabasadi has more.
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Юрій Луценко став ще одним адвокатом Коломойського і тепер його запросять в Зе-командурозділ: Важливі новини, Корупція, Усі новини
ГПУ готова висунути звинувачення Коломойському та Боголюбову лише після завершення апеляції у Високому суді Лондона, який наклав на активи олігархів всесвітній арешт. Адже після цього ГПУ почне процес розривання кредитних договорів між Коломойським та ПриватБанкомчитати
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