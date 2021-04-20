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Зеленський публічно запропонував Путіну зустрітися на Донбасі

Президент України відзначив, що під час зустрічі радників лідерів «нормандського формату» пролунала пропозиція провести засідання на лінії розмежування на Донбасі, щоб «максимально зрозуміти ситуацію»

дата публікації: 20-04-2021



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