Зеленський публічно запропонував Путіну зустрітися на Донбасі

Президент України відзначив, що під час зустрічі радників лідерів «нормандського формату» пролунала пропозиція провести засідання на лінії розмежування на Донбасі, щоб «максимально зрозуміти ситуацію»
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Єфремову інкримінується замах на територіальну цілісність України і низка інших злочиніврозділ: Важливі новини, Корупція, Усі новини
Колишньому керівникові парламентської фракції Партії регіонів Олександрові Єфремову і його адвокатам вручили обвинувальний акт, повідомив українським агентствам один із його …читати
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