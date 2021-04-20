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Партія Меркель висунула на вибори своїм кандидатом Арміна Лашета, який може стати новим канцлером ФРН

Армін Лашет є головою найбільш густонаселеної федеральної землі Німмечини Північного Рейну – Вестфалії

дата публікації: 20-04-2021



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розділ: Важливі новини, Війна, Усі новини

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