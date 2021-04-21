«Динамо» вийшло до фіналу Кубка України з футболу

У Тернополі підопічні Мірчі Луческу впевнено перемогли одного з лідерів першої ліги – команду «Агробізнес» із міста Волочиська Хмельницької області
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Развратник слуцкий по указке пукина умоляет снять санкции в виде оплаты ненужной гуманитарки для Италиирозділ: Важливі новини, Війна, Усі новини
Итальянский политик Вито Петрочелли заявил, что получил письмо из российской думы от леонида слуцкого. В нём тот просит снять санкции с москвы. Италия объясняет это “счетом” за так называемую “бесплатную” гуманитарку из россиичитати
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