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Марчук не виключає «серйознішого розкриття» агентів Росії після шпигунського скандалу в Чехії

Після оголошення в Чехії підозри про причетність працівників російської військової розвідки до вибухів на складах озброєнь у 2014 році можливе оприлюднення нових даних про діяльність імовірних агентів Росії – екссекретар РНБО

дата публікації: 22-04-2021



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