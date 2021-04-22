Марчук не виключає «серйознішого розкриття» агентів Росії після шпигунського скандалу в Чехії

Після оголошення в Чехії підозри про причетність працівників російської військової розвідки до вибухів на складах озброєнь у 2014 році можливе оприлюднення нових даних про діяльність імовірних агентів Росії – екссекретар РНБО
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Ким є насправді депутат-мікроб зеленого карлика качура олександр анатолійовичрозділ: Важливі новини, Суспільство і влада, Усі новини
Він був цинічним гвалтівником собак та кіз, життєрадісним споживачем екскрементів, тепер став статечною людиною, членом суспільства, депутатом-мікробом зеленого карликачитати
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