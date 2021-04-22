Роботодавцям надали можливість замовити бригаду для вакцинації співробітників від COVID-19 – Ляшко

Щодо ролі Андрія Портнова у цій справі, то Тимошенко ще задовго до оголошення вироку стверджувала: «Кілька годин тому у Януковича була «сходка», де були Хорошковський, Льовочкін, Портнов та Отрош (глава Печерського суду). Узгоджували мій вирок». А 28 липня 2011 року Юлія Тимошенко, відповідаючи на запитання щодо залученості Андрія Портнова у цей процес, сказала: «Йому безпосередньо доручено все це проводити», вкотре наголосивши, що завдання «засудити її» дав безпосередньо Віктор Янукович. Ось такий Андрій Брут-Портнов з Луганська.

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