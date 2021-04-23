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НБУ посилив гривню проти долара на 16 копійок

Національний банк України встановив на 26 квітня курс 27 гривень 90 копійок за долар

дата публікації: 23-04-2021



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розділ: Важливі новини, Корупція, Усі новини

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