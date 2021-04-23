Пентагон уважно спостерігає, чи відводить Росія війська від кордонів України – високопосадовець

Міністерство оборони Росії заявило 23 квітня, що «військові частини та групи рухаються до залізничних станцій та аеропортів, сідаючи на військові судна, залізничні платформи та військову авіацію» після завершення масштабних військових навчань
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Підтримай петицію за відставку Глави Адміністрації Президента України Богдана Андрія Йосиповичарозділ: Важливі новини, Суспільство і влада, Усі новини
Ми, громадяни України, вимагаємо негайної відставки Глави Адміністрації Президента України Богдана Андрія Йосиповича через порушення закону про очищення влади (люстрацію). Відповідно до відкритої інформації, Богдан двічі працював в уряді Азарова, а звільнив уже Яценюк після Революції Гідності 5.03.2014 року.читати
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