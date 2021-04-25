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У Ростов-на-Дону вивезли вже понад пів сотні арештованих кримських татар – адвокат

«Десятки військових суддів, військові прокурори, шість прихованих свідків або навіть більше, експертизи, десятки томів кримінальних справ – це тільки те, що перебуває сьогодні в Ростові-на-Дону»

дата публікації: 25-04-2021



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