У Ростов-на-Дону вивезли вже понад пів сотні арештованих кримських татар – адвокат

«Десятки військових суддів, військові прокурори, шість прихованих свідків або навіть більше, експертизи, десятки томів кримінальних справ – це тільки те, що перебуває сьогодні в Ростові-на-Дону»
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Дмитро Кулеба – син корупціонера і слуга януковича пропонує дружити з кривавим карликомрозділ: Важливі новини, Війна, Усі новини
Також не бідною виявилася і дружина Кулеби – Євгенія. Дружина віце-прем’єра багато заробляє на благодійництві та громадській діяльності. Активістка «підняла» на допомозі іншим за рік понад 700 тисяч гривень!!!читати
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