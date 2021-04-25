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Mariners Learn How Not to Get Stuck in the Suez Canal

In March, one of the world’s biggest container ships became stuck in Egypt’s Suez Canal, creating a commercial logjam and spikes in the cost of oil. At a training facility in France, mariners are learning how to avoid a similar predicament.  VOA’s Arash Arabasadi has more.

дата публікації: 25-04-2021



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