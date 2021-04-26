В УЦОЯО назвали дати додаткової сесії ЗНО

Додаткова сесія зовнішнього незалежного оцінювання відбудеться з 29 червня до 14 липня
…
Зараз в Україні відсутній суд! За хабар в 20’000$ Олега Котенко він покарав штрафом 8’500 гривеньрозділ: Важливі новини, Корупція, Усі новини
Солом’янський райсуд Києва визнав винним керівника відділу Національного інституту хірургії і трансплантології імені Шалімова за отримання хабара за трансплантацію печінки. Його покарання – штраф. У рішенні суду йдеться, що доктора зобов’язали виплатити штраф у розмірі 8500 гривень.читати
коментарі: