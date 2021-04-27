Набір продуктів до Великодня цьогоріч подорожчав на 10% – УКАБ

Найбільше зросли ціни на яйця, паски і курятину, кажуть експерти
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Андрій Богдан вважає незаконною люстрацію кривавого януковича і його командирозділ: Важливі новини, Суспільство і влада, Усі новини
Призначення Андрія Богдана головою Адміністрації президента України порушує два положення закону України «Про очищення влади». Винесення Указу всупереч Закону означає, що Зеленський нехтує Законами України і демонструє на весь світ нехлюйське ставлення до Верховенства права і українцівчитати
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