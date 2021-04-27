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Набір продуктів до Великодня цьогоріч подорожчав на 10% – УКАБ

Найбільше зросли ціни на яйця, паски і курятину, кажуть експерти

дата публікації: 27-04-2021



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