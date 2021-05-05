ЦВК не зареєструвала «слугу народу» Вірастюка депутатом Верховної Ради

У ЦВК наголосили, що наразі відсутні правові підстави для реєстрації Вірастюка через рішення Верховного суду, який скасував протокол комісії про визнання його переможцем виборів
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Зеленський покарав юриста, бо той публічно заявив, що Андрій Богдан потрапляє під люстраціюрозділ: Важливі новини, Суспільство і влада, Усі новини
Зеленський виключив з міжнародної делегації, яка вирушить до Гааги, заступника міністра юстиції Сергія Пєтухова. Бо він публічно заявляв про те, що нинішній глава Адміністрації президента Андрій Богдан потрапляє під люстрацію, тобто незаконно займає посадучитати
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