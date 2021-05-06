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Блінкен прокоментував можливість відключення Росії від системи SWIFT

«Коли йдеться про те, щоб стримати агресію, чи про те, щоб відповісти, ми розглянемо будь-який розумний варіант», – наголосив керівник американської дипломатії

дата публікації: 06-05-2021



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