У Європі стурбовані дезінформацією про COVID із Росії, Китаю – відео

У Європі триває занепокоєння з приводу спроб держав і груп розповсюджувати дезінформацію щодо пандемії COVID-19 і щодо вакцин для протидії вірусові. Європейська служба зовнішніх дій (ЄСЗД) Європейського союзу опублікувала новий звіт, у якому зазначається, що Росія і Китай націлені на «розповіді з теоріями змови і дезінформацією» щодо COVID-19. Тим часом відомство внутрішньої розвідки Німеччини заявило, що відстежує протестувальників проти карантинних обмежень, побоюючись, що вони становлять загрозу для демократії і мають зв’язки з правим екстремізмом. (Автор: Ніл Боудлер. Джерело: AFP / Reuters)

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