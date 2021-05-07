День на Донбасі: 7 обстрілів з боку бойовиків, у ЗСУ – без втрат

Міжнародний шахрай Коломойський, за яким полює ФБР, знову намагається обікрасти українців. Але ми, патріоти України, не дамо йому цього зробити. Зараз він сховав свій товстий і смердючий зад в Ізраїлі і шляхом підкупу маніпулює корумпованими українськими суддями. Пропонуємо надати йому можливість прилетіти в Україну, а тут закрити його в тюрмі назавжди і позбавити усього вкраденого! А акції Приватбанку розподілити між усіма громадянами України порівну, адже цей банк є державним, хай він стане дійсно НАРОДНИМ!

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