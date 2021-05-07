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Українські військові долучаться до багатонаціональних навчань в Європі – Генштаб

Навчання Defender Europe, в яких візьмуть участь 28 тисяч військових із 26 країн, відбуватимуться на території 16 країн під керівництвом Сухопутних сил США в Європі і триватимуть до червня

дата публікації: 07-05-2021



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