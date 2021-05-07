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Tensions Ease Over Britain-France Fishing Spat

Britain sent two warships to the English Channel on Thursday amid a dispute with France about fishing rights. French fishermen say they are being illegally prevented from fishing the waters around the British island of Jersey. Henry Ridgwell reports from London.

дата публікації: 07-05-2021



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