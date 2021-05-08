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Пакистан запровадив частковий локдаун перед Ораза-байрам

Пакистан оголосив восьмиденний частковий локдаун для запобігання стрімкому поширенню COVID-19 через святкування Ораза-байрам.

Уряд заявив, що до 16 травня закритими будуть всі ринки, туристичні місця та бізнеси, які не належать до життєзабезпечувальних. Пересування по території країни також потрапило під заборону.

Продовольчі магазини, аптеки, м’ясні магазини, магазини випічки та їжа навиніс не підпадають під локдаун. 

Ораза-байрам ознаменує завершення священного місяця Рамадан. Зазвичай, свято супроводжується великим рухом по території країни, родинними святкуваннями та великою кількістю людей у торговельних центрах, парках, туристичних місцях.

У Пакистані наразі спостерігається третя хвиля коронавірусу. У країні зафіксували 18 797 смертей унаслідок викликаних хворобою ускладнень. Загалом там виявили 854 240 випадків. Однак цифри можуть бути вищими через обмежену кількість тестів та складну ситуацію в медичній системі.

 

дата публікації: 08-05-2021



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