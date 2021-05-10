«Талібан» і уряд Афганістану оголосили про перемир’я

Через кілька годин після того, як «Талібан» оголосив про припинення вогню, влада Афганістану повідомила, що минулого вечора загинули щонайменше 11 цивільних жителів і ще 28 були поранені, коли автобус, в якому вони їхали, підірвався на бомбі у провінції Забул

…