Home  /  Усі новини  /  «Талібан» і уряд Афганістану оголосили про перемир’я

«Талібан» і уряд Афганістану оголосили про перемир’я

Через кілька годин після того, як «Талібан» оголосив про припинення вогню, влада Афганістану повідомила, що минулого вечора загинули щонайменше 11 цивільних жителів і ще 28 були поранені, коли автобус, в якому вони їхали, підірвався на бомбі у провінції Забул

дата публікації: 10-05-2021



автор:


коментарі:

Domain Names, Domains, Hosting
your ads here
iPage
your ads here

новини поштою

введіть свою email адресу щоб підписатися і першими отримувати свіжі новини

Join 686 other subscribers

@Мережа Правди

Головне

Путана коломойська
Зашморг міжнародних судів затягується на гладкій шиї коломойського
розділ: Важливі новини, Світові новини, Усі новини

Ізраїльський шахрай ігор коломойський продовжує робити відчайдушні спроби врятуватися із пастки судів у Британії і США, які вже сьогодні виставляють йому фінансові претензії на суми у декілька разів більші, ніж він поцупив в українців за все своє нікчемне життя

читати

Про видання

"Правда України" створена українцями і присвячена Україні та всім проблемам, які на жаль, зараз є в Україні. Кожен може опублікувати тут свої думки, статті, вірші, прозу, пісні, фото, відео.

Підтримайте нас, будь ласка: