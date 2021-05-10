Через кілька годин після того, як «Талібан» оголосив про припинення вогню, влада Афганістану повідомила, що минулого вечора загинули щонайменше 11 цивільних жителів і ще 28 були поранені, коли автобус, в якому вони їхали, підірвався на бомбі у провінції Забул
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Зашморг міжнародних судів затягується на гладкій шиї коломойськогорозділ: Важливі новини, Світові новини, Усі новини
Ізраїльський шахрай ігор коломойський продовжує робити відчайдушні спроби врятуватися із пастки судів у Британії і США, які вже сьогодні виставляють йому фінансові претензії на суми у декілька разів більші, ніж він поцупив в українців за все своє нікчемне життячитати
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