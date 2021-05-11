Зеленський затвердив річну програму під егідою Комісії Україна – НАТО

«Реалізація Програми стане ефективною відповіддю на виклики, які постали перед Україною, з урахуванням радикальних змін у світовому безпековому ландшафті», – йдеться в указі
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Поки Зеленський з Богданом допомагає Коломойському вкрасти у нас $2 млрд., у Дніпрі в лікарні Мечникова знову рятують тяжкопоранених українціврозділ: Важливі новини, Війна, Усі новини
У Дніпрі, в обласній клінічній лікарні імені Мечникова, рятують двох тяжкопоранених бійців, доправлених санавіацією із зони бойових дій на Донбасі. Про це у середу розповів головний лікар лікарні Сергій Риженко.Військові отримали поранення в районі села Водяного на Донеччині, обидва у дуже тяжкому стані.читати
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