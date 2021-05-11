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75 Years On, World War II Leningrad Battle Is Still Felt

Among the many stories of World War Two, Nazi Germany’s Siege of Leningrad —  the Soviet city now known as Russia’s Saint Petersburg —  stands among the most harrowing. It also helped shape the world we live in today, as Charles Maynes reports for VOA, from St. Petersburg.Camera: Ricardo Marquina Montañana
 

дата публікації: 11-05-2021



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