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Блінкен заявив Лаврову, що США не зволікатимуть із відповіддю на агресію Росії

Держсекретар США Ентоні Блінкен зустрінеться наступного тижня в Рейк’явіку з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим

дата публікації: 12-05-2021



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