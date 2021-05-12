Ізраїль заявив про загибель під час обстрілів командира бойовиків «Хамасу». США направляють свого посланця в регіон

За повідомленням палестинських медиків, у Смузі Гази внаслідок обстрілів загинули щонайменше 56 людей після ескалації насильства 10 травня. Серед жертв – 14 палестинських дітей. В Ізраїлі загинули шість людей, повідомили медичні чиновники
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WikiLeaks founder Julian Assange has once again denied that he obtained thousands of leakedрозділ: En, Важливі новини, Корупція, Усі новини
WikiLeaks founder Julian Assange has once again denied that he obtained thousands of leaked U.S. Democratic emails from Russian sources …читати
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