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Обстріли між Ізраїлем і «Хамасом» тривають, попри спроби мирних переговорів

Близько 83 палестинців загинули протягом понад двох днів ізраїльських авіаударів по Смузі Гази, серед жертв є діти; семеро людей загинули в Ізраїлі

дата публікації: 13-05-2021



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