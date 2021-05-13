Обстріли між Ізраїлем і «Хамасом» тривають, попри спроби мирних переговорів

Близько 83 палестинців загинули протягом понад двох днів ізраїльських авіаударів по Смузі Гази, серед жертв є діти; семеро людей загинули в Ізраїлі
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Зеленський хоче змінити Конституцію України і надати собі диктаторські повноваженнярозділ: Важливі новини, Україна і українці, Усі новини
Стефанчук підкреслив, що Конституція точно буде змінена. Однак, поки що в ЗЕ-команді не в курсі, зміниться якась частина або повністю Конституція – !?!?! Раніше повідомлялося, що у Зеленського заявили про ймовірність правок до мовного закону – !?!?!читати
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