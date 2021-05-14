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Europe Emerges from Dark Coronavirus Months 

After dark months struggling with the coronavirus pandemic, Europe is finally hitting its stride with vaccinations and economies picking up and countries emerging from lockdowns and reopening their borders to foreign tourists. But as Lisa Bryant reports from Paris, there is still a lot of uncertainty.

дата публікації: 14-05-2021



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