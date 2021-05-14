Europe Emerges from Dark Coronavirus Months 

After dark months struggling with the coronavirus pandemic, Europe is finally hitting its stride with vaccinations and economies picking up and countries emerging from lockdowns and reopening their borders to foreign tourists. But as Lisa Bryant reports from Paris, there is still a lot of uncertainty.
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THE GAME IS OVER! У Зеленського і його помічників виявлені російські та ізраїльські паспорти!розділ: Важливі новини, Війна, Усі новини
Неназване джерело у виборчому штабі кандидата Зеленського повідомило репортерському об’єднанню “Міждержавна Група” сенсаційну інформацію. У ключових членів Зе-команди є громадянство інших держав, що є грубим порушушенням Конституції – Основного Закону України, а саме Статті 4:В Україні існує єдине громадянство. Підстави набуття і припинення громадянства України визначаються законом.читати
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